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Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе» 

Газета.Ru и ещё 2 29 минут назад
«Русская попса»: на Украине священника выгнали из автобуса
Фото: globallookpress.com
Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он попросил водителя выключить русскую музыку. Об этом он рассказал в своем Facebook.
По его словам, конфликт случился 12 августа в автобусе, который ехал по маршруту Ивано-Франковск — Долина.

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", — написал Винник.

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