Трамп издал новый указ против TikTok

Как утверждается в документе, существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance (владелец TikTok) «с помощью приобретения» музыкального сервиса musical.ly «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США.

Президент США потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по musical.ly. В течение 90 дней (срок могут продлить еще на 30 дней) комитет по иностранным инвестициям должен потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов в США и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.