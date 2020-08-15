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Трамп издал новый указ против TikTok

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
16 минут назад
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий работу китайского мобильного приложения TikTok в США.
Трамп издал новый указ против TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как утверждается в документе, существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance (владелец TikTok) «с помощью приобретения» музыкального сервиса musical.ly «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США.
ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создало единую платформу, передает РИА «Новости».
Президент США потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по musical.ly. В течение 90 дней (срок могут продлить еще на 30 дней) комитет по иностранным инвестициям должен потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов в США и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.
После этого ByteDance должна предоставить комитету письменный отчет.
Напомним, Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».
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