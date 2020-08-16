Сын Лукашенко обратился к задержанным россиянам

32 человека собрали в актовом зале одного из правительственных зданий страны, передаёт WarGonzo со ссылкой на источник среди белорусских силовиков. В мероприятии принимал участие генеральный прокурор Александр Конюк и сын Лукашенко.

Неизвестно, какой именно из сыновей главы государства приносил извинения. У него трое сыновей: Виктор (помощник президента по нацбезопасности и член Совбеза), Дмитрий и Николай.

Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.