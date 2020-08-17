Как прошли протесты в Белоруссии 

В воскресенье, 16 августа, в белорусской столице прошли две масштабные акции. В центре Минска собрались сторонники Александра Лукашенко . Президент Белоруссии вышел к ним и выступил с речью, заявив, что собравшиеся заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени. Позже несогласные с победой Лукашенко на выборах провели акцию протеста в Минске и ряде других городов страны. Демонстрации носили мирный характер. В столице, по данным МВД республики, задержаний не было.

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошёл протестный митинг. Как сообщил корреспондент РИА Новости, демонстранты собрались у стелы «Минск — город-герой», а также заняли прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова. Позднее митингующие направились от стелы к центру города и подошли к площади Независимости.

При этом, по данным ТАСС, участники не перекрывали движение на проспектах, хотя некоторые заняли разделительную полосу. Агентство сообщило, что к 19:00 демонстранты постепенно начали расходиться, мероприятие прошло спокойно.

Позднее официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в ходе акции правоохранительные органы не произвели ни одного задержания.

«На настоящий момент информации о задержаниях в Минске не имеется. Акция прошла без происшествий. Порядок был обеспечен», — цитирует Чемоданову Sputnik Беларусь.

Акции протеста также прошли в ряде других городов республики. В Бресте местные жители в ходе встречи с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов, а также освобождения задержанных на митингах. Кроме того, люди вышли на улицы в Гродно

Ольга Чемоданова ранее заявила, что ведомство пока не даёт оценок числа участников акции в Минске.

«Люди прибывают, они идут с разных улиц, и сейчас очень сложно оценить их количество. В любом случае оно прогнозное, неточное», — сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии.

В то же время, согласно сообщениям местных СМИ, возле стелы собрались около 220 тыс. человек.

Ольга Чемоданова добавила, что ей неизвестны сроки освобождения из изоляторов временного содержания всех задержанных в ходе несанкционированных массовых акций.

«В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда», — приводит её заявление ТАСС.

Тем временем глава МВД страны Юрий Караев заявил, что акции протеста в стране финансируются из-за рубежа. По его словам, участвующие в демонстрациях молодые люди якобы получают по 30 белорусских рублей (около 900 российских рублей), девушки — по 60 (около 1,8 тыс. российских). Министр заявил, что молодых людей «используют втёмную, управляют их сознанием и подсознанием».

Кроме того, он заявил, что милиция не применяла летального оружия во время пресечения акций протеста, и пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны силовиков.

«Эскалация шла с обеих сторон. Когда сбивают своих ребят, хладнокровие начинает изменять. Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда всё утихнет», — сказал глава ведомства.

Караев также прокомментировал гибель в Минске демонстранта Александра Тарайковского и допустил, что в него могли стрелять из нелетального оружия.

В свою очередь, сторонница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что белорусская оппозиция намерена подать заявление в суд о возбуждении уголовного дела против правоохранительных органов по фактам проявления жестокости при разгоне акций протестов.

«Завтра мы подаём заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти людей, по всем фактам издевательств над людьми, по всем фактам незаконных действий правоохранительных органов. Все, кто применял насилие, должны понести ответственность согласно закону Белоруссии», — заявила она.

Между тем около 300 человек также собрались у здания посольства Белоруссии в Москве. Желающие выразить поддержку гражданам республики пришли с цветами и бело-красно-белыми флагами.

Ранее, в воскресенье, в Минске прошёл митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко. По оценке МВД, на мероприятие пришли не менее 65 тыс. человек. Прибывший на акцию глава государства, выступая перед гражданами, исключил возможность повторных выборов, заявив, что в таком случае Белоруссия «погибнет как государство». Он также заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у западных границ Белоруссии, пообещал, что не позволит отдать страну, «даже если будет мёртвым», и добавил, что пришедшие на митинг в его поддержку люди заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента и объявления их предварительных итогов. Уже неделю на улицы страны выходят демонстранты, недовольные победой Александра Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Демонстранты, в свою очередь, бросали в силовиков фаеры, камни и коктейли Молотова. Впоследствии акции протеста проходили спокойно, информации о столкновениях не появлялось.