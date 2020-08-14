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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной
Фото: ТАСС
Белоруссия вернула Москве 32 россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». В Минске утверждали, что группа прибыла в республику для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. При этом Лукашенко не исключал, что может выдать задержанных Киеву. Почему Батька не стал рассматривать украинский запрос на экстрадицию россиян и как этот шаг отразится на отношениях Москвы и Минска?
В пятницу Минск выдал Москве 32 россиян, которых в Белоруссии называли «бойцами ЧВК Вагнера». По информации источника ТАСС, россияне вернулись на родину «наземным маршрутом через российско-белорусскую границу». Один из задержанных, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.
Как говорится на сайте российской Генпрокуратуры, передача прошла в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Минск удовлетворил ходатайство генпрокурора России Игоря Краснова. Документ был отправлен из Москвы 5 августа в соответствии с предусмотренным Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Источник «Интерфакса» утверждает, что уголовное или другое процессуальное преследование россиянам больше не грозит. Мужчинам придется пройти двухнедельный карантин по коронавирусу, прежде чем они смогут вернуться к своим семьям.
Напомним, задержание российских граждан произошло под Минском 29 июля. Группа из 32 человек находилась в санатории «Белорусочка». Местные силовики назвали большинство задержанных бойцами «частной военной компании Вагнера». На следующий день СК Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. В ответ на это Москва заявила, что задержанные являются сотрудниками охранного предприятия и транзитом через Минск направлялись в Стамбул.
Также выяснилось, что некоторые из задержанных ранее участвовали в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса. Информация о некоторых из них попала на украинский сайт «Миротворец». При этом Киев заявил, что 28 из задержанных — граждане Украины, и 12 августа направил в белорусскую генпрокуратуру запрос об их выдаче, причем украинский суд успел принять решение об их заочном аресте.
Спустя время, СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание «вагнеровцев» было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками в сотрудничестве западными спецслужбами. Ситуацию обсуждали президенты обеих стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что Лукашенко после выборов и многотысячных акций протеста оказался в ситуации, когда ему необходима поддержка России.

«После президентских выборов в Белоруссии произошла страшная путаница. Люди из окружения президента уже начинают задумываться о том, насколько перспективно оставаться в его команде. Сейчас Лукашенко вынужден сближаться с Москвой, поскольку ситуация для него становится все хуже и хуже», — сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

При этом Погребинский добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского изначально понимала, что их запрос в Минск на выдачу 28 человек не будет удовлетворен. На это частично указывает и сухая реакция МИД Украины, где отметили, что «предмет дальнейшего диалога» с Минском «пропадает сам по себе».

«Команда Зеленского отреагировала на мнение правых националистов, которые следят за каждым шагом президента. Но они прекрасно понимали, что не получат ответа со стороны Минска», — пояснил политолог.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также связывает решение Лукашенко отпустить россиян с происходящим в республике протестом.

«Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько. А ведь вести себя прилично надо всегда. Не только когда жареный петух клюет», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

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Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Во-первых, очевидно, что Лукашенко сейчас очень заинтересован в поддержке Москвы. Поскольку его положение шатко, ряд стран не признал итоги выборов, а оппозиция продолжает настаивать на отмене их результатов, ему важно заручиться благожелательным отношением со стороны России», — сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«Во-вторых, такой шаг косвенно подтверждает, что история с задержанием была провокацией. Также ясно, что оснований для передачи этих людей Украине нет. Потому возвращение 32 россиян говорит о том, что Лукашенко готов предпринять шаги для улучшения отношений с Россией. Хотелось бы надеяться, что таких прецедентов больше не будет», — добавил политолог.

«Это абсолютно разумный шаг Лукашенко на фоне безумной провокации, которую в отношении Белоруссии разыграли украинские спецслужбы», — сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Но, как говорят в народе, «колечко то нашлось, а осадочек остался». Россиян можно было выпустить раньше, когда профильные российские ведомства сделали соответствующие заявления на официальном уровне», — посетовал сенатор.
Собеседник считает, что в сложившихся обстоятельствах белорусская сторона могла бы и раньше дать оценку действиям украинских спецслужб.

«Но, думаю, перед ребятами извинились. Впредь они станут более осторожными, чтобы больше не попадаться на сомнительные разводки. Ну, а Белоруссии надо поскорее урегулировать внутренний кризис и понять, что альтернативы союзническим отношениям с Россией у нее просто нет», — резюмировал Клинцевич.

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В мире , Статьи , Михаил Погребинский , Франц Клинцевич , Игорь Краснов , Владимир Зеленский , Маргарита Симоньян , Андрей Кортунов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Киев , Минск , Москва , Стамбул
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