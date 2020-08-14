Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной 

Белоруссия вернула Москве 32 россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». В Минске утверждали, что группа прибыла в республику для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. При этом Лукашенко не исключал, что может выдать задержанных Киеву . Почему Батька не стал рассматривать украинский запрос на экстрадицию россиян и как этот шаг отразится на отношениях Москвы и Минска?

В пятницу Минск выдал Москве 32 россиян, которых в Белоруссии называли «бойцами ЧВК Вагнера». По информации источника ТАСС, россияне вернулись на родину «наземным маршрутом через российско-белорусскую границу». Один из задержанных, имеющий также и белорусское гражданство, остался на территории республики.

Как говорится на сайте российской Генпрокуратуры , передача прошла в строгом соответствии с нормами международного права и законов обеих стран. Минск удовлетворил ходатайство генпрокурора России Игоря Краснова . Документ был отправлен из Москвы 5 августа в соответствии с предусмотренным Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Источник «Интерфакса» утверждает, что уголовное или другое процессуальное преследование россиянам больше не грозит. Мужчинам придется пройти двухнедельный карантин по коронавирусу, прежде чем они смогут вернуться к своим семьям.

Напомним, задержание российских граждан произошло под Минском 29 июля. Группа из 32 человек находилась в санатории «Белорусочка». Местные силовики назвали большинство задержанных бойцами «частной военной компании Вагнера». На следующий день СК Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. В ответ на это Москва заявила, что задержанные являются сотрудниками охранного предприятия и транзитом через Минск направлялись в Стамбул

Также выяснилось, что некоторые из задержанных ранее участвовали в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса. Информация о некоторых из них попала на украинский сайт «Миротворец». При этом Киев заявил, что 28 из задержанных — граждане Украины, и 12 августа направил в белорусскую генпрокуратуру запрос об их выдаче, причем украинский суд успел принять решение об их заочном аресте.

Александр Лукашенко. Спустя время, СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание «вагнеровцев» было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками в сотрудничестве западными спецслужбами. Ситуацию обсуждали президенты обеих стран — Владимир Путин

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что Лукашенко после выборов и многотысячных акций протеста оказался в ситуации, когда ему необходима поддержка России.

«После президентских выборов в Белоруссии произошла страшная путаница. Люди из окружения президента уже начинают задумываться о том, насколько перспективно оставаться в его команде. Сейчас Лукашенко вынужден сближаться с Москвой, поскольку ситуация для него становится все хуже и хуже», — сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

При этом Погребинский добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского изначально понимала, что их запрос в Минск на выдачу 28 человек не будет удовлетворен. На это частично указывает и сухая реакция МИД Украины, где отметили, что «предмет дальнейшего диалога» с Минском «пропадает сам по себе».

«Команда Зеленского отреагировала на мнение правых националистов, которые следят за каждым шагом президента. Но они прекрасно понимали, что не получат ответа со стороны Минска», — пояснил политолог.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также связывает решение Лукашенко отпустить россиян с происходящим в республике протестом.

«Вот как жареный петух-то клюнул, так и наши браточки вернулись на Родину спокойненько. А ведь вести себя прилично надо всегда. Не только когда жареный петух клюет», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

«Во-первых, очевидно, что Лукашенко сейчас очень заинтересован в поддержке Москвы. Поскольку его положение шатко, ряд стран не признал итоги выборов, а оппозиция продолжает настаивать на отмене их результатов, ему важно заручиться благожелательным отношением со стороны России», — сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«Во-вторых, такой шаг косвенно подтверждает, что история с задержанием была провокацией. Также ясно, что оснований для передачи этих людей Украине нет. Потому возвращение 32 россиян говорит о том, что Лукашенко готов предпринять шаги для улучшения отношений с Россией. Хотелось бы надеяться, что таких прецедентов больше не будет», — добавил политолог.

«Это абсолютно разумный шаг Лукашенко на фоне безумной провокации, которую в отношении Белоруссии разыграли украинские спецслужбы», — сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Но, как говорят в народе, «колечко то нашлось, а осадочек остался». Россиян можно было выпустить раньше, когда профильные российские ведомства сделали соответствующие заявления на официальном уровне», — посетовал сенатор.

Собеседник считает, что в сложившихся обстоятельствах белорусская сторона могла бы и раньше дать оценку действиям украинских спецслужб.