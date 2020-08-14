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Глава ЦИК: Тихановская записала видео под присмотром силовиков 

News.ru 2 часа назад
Глава ЦИК: Тихановская записала видео под присмотром силовиков
Фото: News.ru
Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты страны Светлана Тихановская записала видеообращение с призывом отказаться от протеста в её кабинете. По её словам, в комнате с политиком находили два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов.
Она рассказала, что Тихановская в сопровождении журналистов пришла в ЦИК подавать жалобу на выборы президента страны, передаёт KP.ru.

Мы пригласили её ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла, — рассказала она.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.
Позже белорусское информагентство БелТА распространило видеообращение Тихановской, в котором та, читая речь с листа, призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам. Сторонники оппозиции пришли к выводу, что она сделала это под давлением, когда накануне отъезда в течение нескольких часов её не выпускали из здания Центризбиркома.
В другом видеообращении, которое записала сама Тихановская, она объяснила свой отъезд беспокойством за семью и заявила, что сдалась под давлением обстоятельств, писал NEWS.ru.
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Комментарии 5
В мире , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Лидия Ермошина , МВД , Центризбирком России , Комсомольская правда
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