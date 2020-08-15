Собирают бойцов: в Раде назвали дату госпереворота

По словам Кивы, День независимости выбран неслучайно — во время праздника на улицах Киева можно будет провести любую массовую акцию,.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — спрогнозировал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Несколько миллионов долларов было выделено на бойцов, руками которых будет осуществлена попытка госпереворота, а именно — членов добровольческого полка «Азов» украинской Национальной гвардии.

«Уже сегодня в масс-медиа формируется позиция, что это якобы будет демократический процесс со стороны националистов и народа. Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения.

Порошенко понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот», — пояснил депутат.

Стоит отметить, что Турчинов, якобы входящий в команду Порошенко, — один из наиболее агрессивно настроенных по отношению к России украинских политиков-тяжеловесов. Считается, что он способствовал переходу Евромайдана в фазу вооруженного конфликта. Соответственно, опыт стимуляции протестных настроений, организации самих протестов у него есть, причем весомый.

К тому же значительную часть политической карьеры Турчинова занимает именно работа в силовых ведомствах: в 2005 году он возглавил Службу безопасности Украины , в 2007 был назначен первым заместителем секретаря СНБО и, наконец, в 2014 возглавил ведомство.

Именно Турчинов стал председателем Верховной Рады после смены власти в стране, а затем и временно исполняющим обязанности президента.

Впрочем, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Стране.Ua» заявил, что не видит предпосылок для подобного сценария.

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович [Аваков], он член команды и министр», — отметил депутат.

Так Разумков прокомментировал прогнозы украинских журналистов и политологов о том, что Порошенко может попытаться заполучить реванш, причем не столько успехом на осенних выборах, сколько организацией протестных акций.

Основным электоратом Порошенко остаются националисты, которые вынуждены объединиться под одним флагом, так как остальные политические тяжеловесы, пользовавшиеся их поддержкой, либо покинули сцену, либо работают в команде экс-президента.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимется на революцию и силой сместит главу государства Владимира Зеленского

По словам Рабиновича, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

«Сегодня они продают землю, далее — крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа», нужно 100 тысяч человек, которые выйдут на улицы, причем — «по зову сердца», а не за деньги.