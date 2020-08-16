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Лукашенко вышел к митингующим в Минске 

Вечерняя Москва и ещё 7 31 минуту назад
Лукашенко вышел к митингующим в Минске
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг в центр Минска. Он поблагодарил собравшихся людей, сообщает в воскресенье, 16 августа, РИА Новости.
— Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали, — сказал Лукашенко.
Он поблагодарил людей и заявил, что они его «никогда не подводили».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
11 августа в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.
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Комментарии 5
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , СКР , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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