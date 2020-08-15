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Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу» 

Газета.Ru и ещё 2 36 минут назад
Экс-юрист ФБР признает подлог по «российскому делу»
Фото: ТАСС
Бывший юрист ФБР Кевин Клинесмит планирует признать свою вину в подлоге при расследовании ведомства о связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Клинесмита обвиняют в подмене записей в правительственной электронной почте об экс-советнике кампании Трампа Картере Пейдже, за которым ФБР долгое время вело слежку. Его подозревали в связях с Россией.
Обвиняемый намерен признать свою вину и раскаяться в совершении подлога перед судом, отметил адвокат.
Ранее в США были опубликованы закрытые свидетельские показания по делу о "вмешательстве России" в президентские выборы. Более 50 стенограмм обнародовал комитет палаты представителей по разведке. С точки зрения его главы Адама Шиффа, материалы подробно описывают использование Дональдом Трампом "помощи Москвы".
Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Дональд Трамп , ФБР , Associated Press
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