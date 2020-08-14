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Макрон согласился участвовать в саммите по Ирану 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Макрон согласился участвовать в саммите по Ирану
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон готов принять участие в предложенном Россией онлайн-саммите по ядерной программе Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Мы подтверждаем свою принципиальную готовность. Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе", — говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках "ядерной сделки", после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.
Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).
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В мире , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Совбез ООН , Reuters , Иран , Франция
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