Макрон согласился участвовать в саммите по Ирану 

"Мы подтверждаем свою принципиальную готовность. Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе", — говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках "ядерной сделки", после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).