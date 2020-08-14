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Белоруссия в огне. Главное

Протестующие в Минске начали расходиться 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Протестующие в Минске начали расходиться
Фото: AP/TASS
Часть участников акции протеста в Минске уходит с площади Независимости. Мероприятие сохраняет свой мирный характер.
Обстановка вокруг остаётся спокойной, передаёт ТАСС со ссылкой на корреспондента. Работники Минского тракторного завода, которые стали инициаторами марша к этому месту, практически разошлись, но остаются присоединившиеся к ним другие горожане.
Периодически активисты продолжают кричать «Уходи», а силовики, охраняющие Дом правительства, не вмешиваются в происходящее. Появившаяся ранее на этом месте спецтехника уехала.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что активисты калечат силовиков на улицах Минска. По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины. Политик отметил, что власти «понимают, кто это делает». Он заявил, что больше сотни силовиков пострадали, многие получили переломы конечностей.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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