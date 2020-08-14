Лукашенко высказался о протестах в Белоруссии 

В ходе совещания с членами Совета безопасности Лукашенко заявил, что «заводаторами и организаторами» протестов выступают люди из заграницы.

«В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — приводит «БелТа» слова Лукашенко.

Глава государства призвал белорусов «не высовываться на улицы», а родителей — внимательнее следить за тем, где находятся их дети.

«Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил Лукашенко.

Он также высказался о применении силы к протестующим. По мнению Лукашенко, «если уже человек упал и лежит, его не надо избивать».

При этом глава республики обвинил участников акций несогласия в агрессии по отношению к правоохранителям.

«Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что не собирается ждать, пока «Минск вверх перевернут», и намерен «навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.