Политолог: Белоруссию ждет двоевластие, Тихановскую вернут 

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Минская политическая элита рассматривает вариант введения двоевластия в Белоруссии , заявил политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков

«Правительство рассматривает так называемый южноамериканский сценарий — введение двухконтурного правления, чтобы нормализовать ситуацию и подготовиться к следующим выборам», — рассказал политолог изданию Ura.ru.

Гращенков считает, что такой вариант может позволить пережить «переходный период» — Лукашенко будет контролировать часть процессов, а новая власть уже будет готовить параллельный курс.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки. Сегодня Светлана Тихановская объявила об инициировании создания координационного совета по трансферу власти.