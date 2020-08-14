Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Политолог: Белоруссию ждет двоевластие, Тихановскую вернут 

Вероника Полынина 1 час назад
Политолог: Белоруссию ждет двоевластие, Тихановскую вернут
Фото: Reuters
Минская политическая элита рассматривает вариант введения двоевластия в Белоруссии, заявил политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Правительство рассматривает так называемый южноамериканский сценарий — введение двухконтурного правления, чтобы нормализовать ситуацию и подготовиться к следующим выборам», — рассказал политолог изданию Ura.ru.

По его словам, в стране временно будет два президента — Александр Лукашенко с одной стороны, Светлана Тихановская или кто-то еще — с другой.
Тихановская сделала заявление о трансфере власти
Гращенков считает, что такой вариант может позволить пережить «переходный период» — Лукашенко будет контролировать часть процессов, а новая власть уже будет готовить параллельный курс.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки. Сегодня Светлана Тихановская объявила об инициировании создания координационного совета по трансферу власти.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Комментарии 176
В мире , Светлана Тихановская , Илья Гращенков , Александр Лукашенко , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение