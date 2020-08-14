Основателя Nexta обвинили в организации беспорядков в Белоруссии 

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22-летнего Путило обвиняют в организации массовых беспорядков, он объявлен в национальный розыск.

По данным СМИ, Степан Путило проживает в Польше и работает на телеканале «Белсат».

Телеграм-канал Nexta Live стал основным источником информации о протестах в Белоруссии. За двое суток после президентских выборов канал набрал миллион подписчиков, еще через три дня его аудитория приблизилась к двум миллионам подписчиков.