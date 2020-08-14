Основателя Nexta обвинили в организации беспорядков в Белоруссии 

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело в отношении основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило.
22-летнего Путило обвиняют в организации массовых беспорядков, он объявлен в национальный розыск.
По данным СМИ, Степан Путило проживает в Польше и работает на телеканале «Белсат».
Телеграм-канал Nexta Live стал основным источником информации о протестах в Белоруссии. За двое суток после президентских выборов канал набрал миллион подписчиков, еще через три дня его аудитория приблизилась к двум миллионам подписчиков.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки. Сегодня Светлана Тихановская объявила об инициировании создания координационного совета по трансферу власти.