Пока вы не уснули: россиянам пообещали кошмар 90-х 

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами. Читать новость полностью
Миллионы россиян могут стать невыездными
Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам. Читать новость полностью
России пригрозили санкциями из-за событий в Белоруссии
Польский истеблишмент призвал ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии, потому что считает Россию экзистенциальным врагом. Об этом политолог Вадим Трухачев заявил RT. Читать новость полностью
Удар НАТО по России провалился
В дни протестов в Белграде лобби НАТО и Запада предприняли еще одну неудачную попытку вбить клин между Сербией и Россией. Запад активно влияет на сербские СМИ, чтобы они организованно транслировали ложные сообщения о том, кто стоял за волнениями, и организует травлю России. Читать новость полностью
ЦИК окончательно определился с новым главой Белоруссии
Александр Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, объявила Центральная комиссия Белоруссии по выборам. Читать новость полностью
Зеленский отказал Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский воздержится от поездок в Белоруссию. Пока в республике не стабилизируется ситуация с протестами, завил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Читать новость полностью
"Его пытали": как Лукашенко поступает с оппозицией
Юрий Воскресенский, член штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, заявил о том, что получал из Москвы деньги на «дестабилизацию» ситуации в стране, под давлением КГБ, предположил в беседе с корреспондентом РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. Читать новость полностью
Ефремова уличили в страшном обмане
Ишемический инсульт актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, оказался выдумкой. Однако актер продолжает находиться в Боткинской больнице в Москве. Читать новость полностью
Ургант обратился к белорусам
Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram высказал слова поддержки в адрес протестующих против переизбрания Александра Лукашенко граждан Белоруссии. Читать новость полностью
Турецкие отели обрадовали россиян
Стоимость размещения в отелях в Турции снизилась на 20-25%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читать новость полностью