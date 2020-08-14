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16 человек погибли из-за оползня в Непале — СМИ 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
16 человек погибли из-за оползня в Непале
Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha
16 человек погибли в результате оползня в центральной части Непала, сообщает агентство Reuter со ссылкой на представителя МВД страны.
Инцидент произошел в районе Синдхупалчок. Причиной оползня стали сильные ливни. Сообщается, что под завалами оказались около 30 домов.
В настоящий момент известно о 10 погибших в результате происшествия. Помимо этого, оползень произошел в районе Каликот на западе Непала. Вследствие стихии погибли шесть человек.
Сообщается, что всего в 2020 году в результате оползней и наводнений погибли уже 215 человек.
Ранее в Непале произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Он ехал из туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В результате аварии 14 человек погибли, еще 16 пострадали.
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В мире , Происшествия , МВД , Непал
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