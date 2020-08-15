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Италия сообщила о рекордном приросте зараженных COVID-19 с мая 

Газета.Ru и ещё 5 40 минут назад
Рекордный прирост: в Италию возвращается коронавирус
Фото: Reuters
Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на ведомство.
Так, за сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 629 человек. Этот показатель стал рекордным с 23 мая.
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Днем ранее, согласно статистике, в стране было выявлено 574 случаев заболевания, что также является рекордным с 28 мая. Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии в стране составило 253 438 человек.
При этом за сутки от COVID-19 скончались четыре человек, общее число летальных исходов возросло до 35 392 пациентов.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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В мире , Италия
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