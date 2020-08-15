Совбез ООН отклонил резолюцию США по Ирану 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана . По его словам, СБ ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности, не смог остаться приверженцем своей миссии.

Он отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна — спонсор терроризма продавала и покупала вооружения, — цитирует Помпео РИА Новости.

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон тем не менее постарается сделать так, чтобы «теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений». Помпео считает, что это несёт угрозу сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом.

Отклонённая резолюция предусматривала, в частности, возможность поставки Ирану военной техники только с одобрения Совета безопасности ООН.