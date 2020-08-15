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Совбез ООН отклонил резолюцию США по Ирану 

News.ru и ещё 3 44 минуты назад
Совбез ООН отклонил резолюцию США по Ирану
Фото: globallookpress.com
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. По его словам, СБ ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности, не смог остаться приверженцем своей миссии.

Он отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна — спонсор терроризма продавала и покупала вооружения, — цитирует Помпео РИА Новости.

Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон тем не менее постарается сделать так, чтобы «теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений». Помпео считает, что это несёт угрозу сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом.
Отклонённая резолюция предусматривала, в частности, возможность поставки Ирану военной техники только с одобрения Совета безопасности ООН.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз постулировал приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке. Путин напомнил, что дискуссии по иранскому вопросу в Совбезе становятся всё напряжённее, а ситуация обостряется.
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Комментарии
В мире , США , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , Иран
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