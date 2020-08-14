Турция призвала Грецию к здравому смыслу 

Любые попытки провокации со стороны Греции в отношении турецкого сейсмологического судна Oruç Reis в Восточном Средиземноморье не останутся без ответа. Об этом сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в Швейцарии заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу , передаёт агентство Anadolu.

«Подобные шаги неприемлемы. Греции следует проявить здравый смысл и не совершать провокации в отношении турецкого судна Oruç Reis, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Подобные шаги не останутся без ответа».

При этом глава МИД Турции указал на то, что Анкара всегда была и остается сторонником дипломатии. Он также призвал Францию избегать «шагов по эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье».

«Провокационные действия не приведут ни к чему хорошему и никак не повлияют на Турцию», — заявил Чавушоглу.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что позиция Греции, которая предъявляет Анкаре претензии в связи с проводимыми турецкой стороной сейсмическими исследованиями в районе острова Кастелоризо в Средиземном море, противоречит нормам международного права и вердиктам международных судебных инстанций.