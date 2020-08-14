9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская была задержана на несколько часов, после чего уехала в Литву. 11 августа она распространила обращение, в котором призвала соотечественников не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.

Сегодня кандидатка распространила другое обращение. В нем она призвала действующие власти прекратить насилие и пойти на диалог, а белорусов — защитить свой выбор и свободу законными ненасильственными методами. Некоторое время спустя она объявила об инициировании создания координационного совета по трансферу власти.