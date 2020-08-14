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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская идет в атаку: инициирован трансфер власти 

Артём Кульша и ещё 2 13 минут назад
Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета по трансферу власти. Об этом сообщает «360».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская была задержана на несколько часов, после чего уехала в Литву. 11 августа она распространила обращение, в котором призвала соотечественников не подвергать свои жизни опасности, противостоя милиции на площадях.
Сегодня кандидатка распространила другое обращение. В нем она призвала действующие власти прекратить насилие и пойти на диалог, а белорусов — защитить свой выбор и свободу законными ненасильственными методами. Некоторое время спустя она объявила об инициировании создания координационного совета по трансферу власти.
Комментарии 129
В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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