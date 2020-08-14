ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы по выборам

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов на непризнание выборов президента республики. Об этом 14 августа заявил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев в своем телеграм-канале.
По его словам, ЦИК отклонил также предложение отложить принятие окончательного решения по результатам выборов.
«Мы идём в верховный суд!» — заявил Дмитриев.
Напомним, 14 августа ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, ближайшие его оппонент — Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.