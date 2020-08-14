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Белоруссия в огне. Главное

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы на непризнание выборов 

ИА Regnum 1 час назад
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы по выборам
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов на непризнание выборов президента республики. Об этом 14 августа заявил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев в своем телеграм-канале.
По его словам, ЦИК отклонил также предложение отложить принятие окончательного решения по результатам выборов.

«Мы идём в верховный суд!» — заявил Дмитриев.

Напомним, 14 августа ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, ближайшие его оппонент — Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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В мире , Белоруссия в огне , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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