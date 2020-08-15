Президент США Дональд Трамп прокомментировал новость о недавно одобренной Россией вакцине от коронавируса. Об этом сообщает CNBC.
«Мы знаем о российской вакцине немного. Мы надеемся, она работает… Они пропустили определенные испытания, а мы считаем важным соблюсти весь процесс»…», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Во время брифинга Трамп также сказал, что если понадобится, испытает на себе американскую вакцину.
«Я пойду первым или последним. Я сделаю всё, что они захотят от меня», — заявил президент, очевидно, имея в виду медиков и ученых.
Между тем, опросы показывают, что многие американцы не решатся принимать потенциальную вакцину против Covid-19 даже после того, как она пройдет процесс утверждения регулирующими органами США.
Более того, тенденция осторожного отношения к новым вакцинам имеется во всем мире. Так, некоторые западные ученые и чиновники здравоохранения сразу отнеслись скептически и к российской вакцине Sputnik V. Они заявили, что она всё еще нуждается в тестированиях и доказательствах безопасности и эффективности. Ряд экспертов опасается, что первенство России может оказать давление на власти США, и они одобрят вакцину до того, как она будет готова.
Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что медики одобрили первую в мире вакцину от коронавируса. Российский лидер заявил, что одна из его дочерей уже приняла её.
Ранее «Рамблер» сообщал, что одно из хорватских СМИ написало, что те, кто остался позади, резко критикуют российскую вакцину. Россию и ее способности недооценивают умышленно, все российское отвергается без лишних разбирательств.