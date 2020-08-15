«Мы знаем о российской вакцине немного. Мы надеемся, она работает… Они пропустили определенные испытания, а мы считаем важным соблюсти весь процесс»…», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Во время брифинга Трамп также сказал, что если понадобится, испытает на себе американскую вакцину.

«Я пойду первым или последним. Я сделаю всё, что они захотят от меня», — заявил президент, очевидно, имея в виду медиков и ученых.

Между тем, опросы показывают, что многие американцы не решатся принимать потенциальную вакцину против Covid-19 даже после того, как она пройдет процесс утверждения регулирующими органами США.

Более того, тенденция осторожного отношения к новым вакцинам имеется во всем мире. Так, некоторые западные ученые и чиновники здравоохранения сразу отнеслись скептически и к российской вакцине Sputnik V. Они заявили, что она всё еще нуждается в тестированиях и доказательствах безопасности и эффективности. Ряд экспертов опасается, что первенство России может оказать давление на власти США, и они одобрят вакцину до того, как она будет готова.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что медики одобрили первую в мире вакцину от коронавируса. Российский лидер заявил, что одна из его дочерей уже приняла её.