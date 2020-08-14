Министры иностранных дел Евросоюза впервые решили собраться на экстренное заседание по поводу происходящего в Белоруссии : дипломаты обсуждают возможные санкции против Минска за нечестные выборы и избиения протестующих. Мало кто сомневается, что ограничительные меры будут введены, но у стран ЕС существуют разногласия по поводу того, насколько серьёзными они должны быть. Брюссель боится, что чересчур жёсткий ответ может толкнуть Белоруссию в объятия России

Латвия, Германия, Австрия, Швеция и За введение санкций против Минска выступают как минимум Литва Люксембург . Впервые эта тема поднята 14 августа, но конкретные решения, скорее всего, будут приняты на следующей встрече, намеченной 27-28 августа.

Нет свидетельств тому, что какая-либо страна ЕС собирается заблокировать ограничительные меры (против Белоруссии. — NEWS.ru), потому что уровень насилия там вопиющий, — сообщил Reuters источник, знакомый с переговорным процессом. — Нам только необходимо определить уровень давления и избежать контрпродуктивных мер, которые толкнут Лукашенко в объятия России, если он увидит, что это единственный способ остаться у власти.

У Александра Лукашенко тем временем нашёлся неожиданный союзник в Евросоюзе. Под данным Reuters, это Венгрия , которая грозит заблокировать наиболее жёсткие санкции против Минска. Так как для введения ограничений необходимы голоса всех 27 стран-членов, без одобрения Будапешта вопрос санкций не сдвинется с места.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , посещавший Белоруссию с визитом в июне, заявил тогда, что оставшиеся санкции должны быть сняты. На данный момент действует оружейное эмбарго и запрет на экспорт в республику всего, что может способствовать репрессиям против мирного населения. Большинство ограничений со стороны Запада были отменены в 2016 году после того, как Лукашенко принял решение освободить политических заключённых.

Скорее всего, Будапешт благоволит Минску потому, что понимает — скоро может оказаться на его месте. Брюссель не первый год обвиняет Орбана в авторитаризме и грозит наказанием за наступления на свободу слова и демократические институты. Поддержав жёсткие санкции против белорусского режима, Венгрия создаст прецедент, который в будущем могут использовать против неё самой.

Кроме того, против драконовских мер выступает Польша: в Варшаве опасаются повторений украинских событий 2014 года, когда Запад однозначно поддержал протестующих в Киеве, но это привело к потери Крыма и войне на востоке страны. Польские власти предполагают, что в страхе навсегда потерять Белоруссию в качестве союзника Россия может оккупировать территорию соседнего государства, которое в свою очередь граничит с Польшей. Поэтому с обещаниями белорусской оппозиции надо быть осторожными.

Так что наиболее вероятный вариант — это персональные санкции против граждан Белоруссии, замешанных в фальсификации выборов, избиениях протестующих и наступлениях на свободу слова. Их счета в ЕС будут заморожены и, скорее всего, им запретят въезд на территорию союза. Косвенно об этом говорит заявление Совета ЕС , сделанное ранее. В нём подчёркивается, что с 2015 года отношения Белоруссии и Запада улучшились, но без прогресса в области прав человека, они могут быстро откатиться назад.

Именно на этом фоне мы будет оценивать действия белорусских властей, чтобы разрешить текущую ситуацию и провести тщательный пересмотр отношений ЕС с Белоруссией, — сказано в заявлении Совета Евросоюза. — Он может включать в себя, среди прочего, меры против тех, кто ответственен за наблюдаемое насилие, несправедливые аресты и фальсификацию результатов выборов.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее тоже намекнул, что Вашингтон готов наказать Минск за жестокость к протестующим. По его словам, это могут быть либо санкции, либо запрет на поставку энергоносителей. Стоит заметить, что США поставили республике уже два танкера с нефтью, последний из которых прибыл 9 августа. В январе Соединённые Штаты пообещали на 100% обеспечить Белоруссию нефтью на фоне провалов переговоров по этой теме с Москвой.

Заявление Помпео заставило белорусские НПЗ занервничать. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 13 августа заявил, что его предприятие рассчитывает на продолжение сотрудничества с США, но ответа пока не получил.

По-настоящему болезненными для Белоруссии могут стать именно прекращения поставок нефти, так как продукция НПЗ — одна из немногих статей экспорта республики, востребованная за рубежом. Что же касается персональных санкций, о которых говорят в ЕС, то их эффект будет скорее символическим.

Но градус протеста в Белоруссии не спадает, и Лукашенко продолжает делать ставку на силовой вариант подавления. Если события продолжат развиваться в таком ключе, Брюссель с Вашингтоном могут задуматься о более серьёзных вариантах давления на официальный Минск. И в условиях западных санкций, общенационального протестного движения и отсутствия какой-либо помощи со стороны России президенту Белоруссии будет ещё сложнее удерживать ускользающую власть.