Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко 

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Они не имеют отношения к реальности, отметила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, за Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за Тихановскую — 10,1 процента.

Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.