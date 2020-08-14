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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко
Фото: Сергей Гриц / AP
Штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказался признавать официальные итоги выборов и победу действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Они не имеют отношения к реальности, отметила пресс-секретарь политика Анна Красулина.
ЦИК окончательно определился с новым главой Белоруссии
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, за Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за Тихановскую — 10,1 процента.
Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.
В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.
Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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