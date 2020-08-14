Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь заявил, что в стране нет никаких забастовок. По его мнению, все происходящее можно назвать флешмобом.
«А кто вам сказал, что у нас проходят забастовки? То, что вам пишут Telegram-каналы, не является фактом. А я прекрасно гуляю здесь по улицам», — так прокомментировал ситуацию высокопоставленный чиновник.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся задержаниями митингующих и применением силы со стороны силовиков. Сейчас в стране проходят мирные забастовки.