Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Витебске в ходе беспорядков пострадал сотрудник органов внутренних дел 

РИА Новости и ещё 3 43 минуты назад
Сотрудник ОВД пострадал на протестах в Витебске
Фото: youtube.com / TUT.BY. Политика
Сотрудник органов внутренних дел пострадал в белорусском Витебске в ходе беспорядков, сообщает МВД Белоруссии.

"Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей", — написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ирина Чемоданова.

В настоящее время действиям нарушителей дается правовая оценка.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций. Более сотни правоохранителей пострадали за все время митингов.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Витебск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решении Минска по россиянам
Киев отреагировал на решении Минска по россиянам
Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной
Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение