Сотрудник ОВД пострадал на протестах в Витебске

"Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей", — написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ирина Чемоданова.

В настоящее время действиям нарушителей дается правовая оценка.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.

По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций. Более сотни правоохранителей пострадали за все время митингов.