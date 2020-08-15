Сотрудник ОВД пострадал на протестах в Витебске

Сотрудник органов внутренних дел пострадал в белорусском Витебске в ходе беспорядков, сообщает МВД Белоруссии.
"Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей", — написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ирина Чемоданова.
В настоящее время действиям нарушителей дается правовая оценка.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов на выборах президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09 процента. Другие кандидаты — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили 1,68 процента, 1,21 процента и 1,15 процента голосов соответственно. Против всех выступили 4,6 процента избирателей.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
По данным на 13 августа, белорусская милиция задержала в общей сложности около 6,7 тысячи человек, в том числе организаторов и участников акций. Более сотни правоохранителей пострадали за все время митингов.