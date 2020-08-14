Минский тракторный завод полностью остановился 

Бастующие сотрудники Минского тракторного завода полностью остановили работу предприятия, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Заводчане таким образом поддерживают протесты против жестокости белорусских силовиков в отношении митингующих.

В Белоруссии в настоящее время второй день идут стачки на ведущих заводах страны. В частности, 14 августа продолжают бастовать Минский моторный завод, предприятие по переработке молока ОАО «Беллакт», авиазавод в Барановичах, резиденты Парка высоких технологий Беларусь, Минский механический завод имени Вавилова, «Беларуськалий», гродненская «Белшина», ОАО «Галантэя» и другие.