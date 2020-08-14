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Белоруссия в огне. Главное

Минский тракторный завод полностью остановился 

Павел Тиунов 1 час назад
Минский тракторный завод полностью остановился
Фото: РИА Новости
Бастующие сотрудники Минского тракторного завода полностью остановили работу предприятия, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Заводчане таким образом поддерживают протесты против жестокости белорусских силовиков в отношении митингующих.
В Белоруссии в настоящее время второй день идут стачки на ведущих заводах страны. В частности, 14 августа продолжают бастовать Минский моторный завод, предприятие по переработке молока ОАО «Беллакт», авиазавод в Барановичах, резиденты Парка высоких технологий Беларусь, Минский механический завод имени Вавилова, «Беларуськалий», гродненская «Белшина», ОАО «Галантэя» и другие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики пришли к выводу, что именно выступления трудовых коллективов, которые считаются опорой главы государства, заставили президента страны Александра Лукашенко сменить политику по отношению к протестующим. Национальный лидер «дал заднюю», поскольку более не может отрицать недовольство «глубинного народа». В результате он поручил разобраться в каждом случае задержания, а также освободить из изоляторов тысячи протестующих.
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Комментарии 9
В мире , Александр Лукашенко
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