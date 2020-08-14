ЦИК окончательно определился с новым главой Белоруссии

Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии по предварительным результатам голосования в Минске. Их опубликовал ЦИК республики на своем сайте, пишет ТАСС. Лукашенко набрал 64,49% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 14,92% голосов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На 10 августа Лукашенко получил 80,23% голосов, а Тихановская — 9,9%. Ранее она подала жалобу в местный ЦИК на результаты выборов.

После голосования в стране проходят массовые акции протеста. Митинги периодически перерастают в столкновения с милицией, которая активно применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Кроме того, Литва, Латвия и Польша потребовали от белорусских властей прекратить применение силы к протестующим, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества. Невыполнение этих условий повлечет европейские и национальные санкции.