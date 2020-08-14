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Белоруссия в огне. Главное

ЦИК Белоруссии изменил соотношение голосов между Лукашенко и Тихановской 

Профиль 2 часа назад
ЦИК окончательно определился с новым главой Белоруссии
Фото: Reuters
Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии по предварительным результатам голосования в Минске. Их опубликовал ЦИК республики на своем сайте, пишет ТАСС. Лукашенко набрал 64,49% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 14,92% голосов.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На 10 августа Лукашенко получил 80,23% голосов, а Тихановская — 9,9%. Ранее она подала жалобу в местный ЦИК на результаты выборов.
После голосования в стране проходят массовые акции протеста. Митинги периодически перерастают в столкновения с милицией, которая активно применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Кроме того, Литва, Латвия и Польша потребовали от белорусских властей прекратить применение силы к протестующим, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества. Невыполнение этих условий повлечет европейские и национальные санкции.
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В мире , Кавказ , Политика , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
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