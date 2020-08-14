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Белоруссия в огне. Главное

Врачей шокировали травмы протестующих белорусов 

Мария Иванова 34 минуты назад
Врачей шокировали травмы протестующих белорусов
Фото: ТАСС
Жители белорусского Жодино пожаловались мэру города Дмитрию Заблоцкому на избиения участников акций силовиками. Как сообщает TUT.BY, медиков шокировали травмы людей.
После встречи главы города с работниками БЕЛАЗа к нему подошла женщина в белом халате. Она заявила, что не боится увольнения и призвала мэра приехать в больницу и посмотреть на избитых.

«Если вы отец, если у вас есть жалость. Мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела», — подчеркнула она.

Другая местная жительница заявила Заблоцкому, что люди вышли на акции, так как ни на одном участке в городе не вывесили результаты голосования.

«А люди имели право это знать, поэтому пришли в исполком, чтобы там им показали протоколы. А их там били палками по спине. Люди этого не забудут и не простят. Мы победим все эти черные дубинки, а вы будете с этим жить», — сказала она.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 13 августа принес жителям страны извинения за избиения «попавших под раздачу» людей. Он взял на себя за это ответственность.
Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что более тысячи задержанных уже отпустили. По ее словам, Лукашенко прислушался к мнению бастующих рабочих и поручил разобраться по всем фактам задержаний.
Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Юрий Караев , Наталья Кочанова , СКР , МВД , Жодино
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