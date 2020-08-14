Врачей шокировали травмы протестующих белорусов 

Жители белорусского Жодино пожаловались мэру города Дмитрию Заблоцкому на избиения участников акций силовиками. Как сообщает TUT.BY, медиков шокировали травмы людей.

После встречи главы города с работниками БЕЛАЗа к нему подошла женщина в белом халате. Она заявила, что не боится увольнения и призвала мэра приехать в больницу и посмотреть на избитых.

«Если вы отец, если у вас есть жалость. Мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела», — подчеркнула она.

Другая местная жительница заявила Заблоцкому, что люди вышли на акции, так как ни на одном участке в городе не вывесили результаты голосования.

«А люди имели право это знать, поэтому пришли в исполком, чтобы там им показали протоколы. А их там били палками по спине. Люди этого не забудут и не простят. Мы победим все эти черные дубинки, а вы будете с этим жить», — сказала она.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).

В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 13 августа принес жителям страны извинения за избиения «попавших под раздачу» людей. Он взял на себя за это ответственность.