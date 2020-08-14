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Белоруссия в огне. Главное

СМИ: к акции протеста в Минске присоединились сотрудники метро 

BFM.RU и ещё 1 54 минуты назад
К протесту в Минске присоединились сотрудники метро
Фото: Reuters
Сотрудники метрополитена Минска присоединились к акциям протеста. Около 130 человек вышли на площадь Независимости с плакатами «Следующая станция — „Новый президент“, „Мы за честный подсчет голосов“, сообщает Tut.by. Среди участников акции технические работники, электромонтеры, обслуживающий персонал. Никаких требований к руководству метрополитена у них нет. Работники столичной подземки пояснили, что выступают за проведение честных выборов, в которых не должен участвовать действующий президент Александр Лукашенко.

»Не могу спокойно наблюдать за тем, что происходит у нас в стране. Последние несколько ночей толком не спится. Это нужно прекратить раз и навсегда. Призываю всех рабочих к солидарности. Жыве Беларусь! — рассказал один из сотрудников метро Евгений Осинский.

Эту акцию поддержали девушки, которые подходят к площади Независимости и кричат: «Метро, спасибо!» Те, в свою очередь, кричат девушкам: «Молодцы». Сейчас минское метро работает в обычном режиме, никаких перебоев в работе не наблюдается.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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