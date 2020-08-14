К протесту в Минске присоединились сотрудники метро

»Не могу спокойно наблюдать за тем, что происходит у нас в стране. Последние несколько ночей толком не спится. Это нужно прекратить раз и навсегда. Призываю всех рабочих к солидарности. Жыве Беларусь! — рассказал один из сотрудников метро Евгений Осинский.