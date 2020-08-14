Украина назвала Белоруссию «легкой добычей» для РФ

«В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия говорит «сильная Белоруссия», желает добра и здоровья белорусскому народу. Но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для России», — заявил Кулеба в эфире «Украинского радио».