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Белоруссия в огне. Главное

Польша может принять политбеженцев из Белоруссии 

Газета.Ru 56 минут назад
Польша может принять политбеженцев из Белоруссии
Фото: Reuters
Сейм (нижня палата парламента) Польши попросил у правительства принять политических беженцев из Белоруссии, заявила спикер сейма Эльжбета Витек. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сейм Польской республики обращается к польскому правительству для оказания гуманитарной помощи жертвам преследования в Белоруссии, а также создания возможности быстрого принятия политических беженцев из Белоруссии", — сказала Витек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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В мире , Белоруссия в огне , РИА Новости , Польша
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