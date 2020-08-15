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В Тегеране заявили, что голосование в СБ ООН по Ирану свидетельствует об изоляции США 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Голосование в СБ ООН по Ирану назвали изоляцией США
Фото: Reuters
Результаты голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана свидетельствуют об изоляции США. Об этом заявил в субботу постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Результаты голосования в СБ ООН по вопросу эмбарго на поставки оружия Ирану еще раз свидетельствуют об изоляции США", — написал он на своей странице в Twitter.

Постпред Ирана добавил, что предпринятая США попытка имела незаконный характер и была таким образом отвергнута международным сообществом.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.
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Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Майкл Помпео , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , ООН , Иран
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