«Мы стояли все (лицом. — Прим. ред.) к стене, руки назад. Если не дай бог что, могли (уложить лицом. — Прим. ред.) к земле. Ну то есть как собаки! Как 1941 год!» — рассказала она плача, держа в руках кусок хлеба, колбасы и бутылку воды.