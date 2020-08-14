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Белоруссия в огне. Главное

«Сказали, *** так, что мама родная не узнает» 

Артём Кульша 18 минут назад
Сотрудники ОМОН Белоруссии избивают протестующих, в том числе женщин, дубинками, оскорбляют, угрожают длительным лишением свободы, изнасилованием и смертью. Об этом, как сообщает Nexta Live, рассказала одна из протестующих.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (более 80% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера Nexta Live опубликовала видеозапись, на которой женщина рассказывает о том, что последовало за ее задержанием сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы стояли все (лицом. — Прим. ред.) к стене, руки назад. Если не дай бог что, могли (уложить лицом. — Прим. ред.) к земле. Ну то есть как собаки! Как 1941 год!» — рассказала она плача, держа в руках кусок хлеба, колбасы и бутылку воды.

Также женщина сообщила, что сотрудники ОМОН издевались над ней еще сильнее — конкретно избили дубинками вдесятером, называли ее и других противников Лукашенко тупым быдлом, чмошниками и животными, угрожали ей смертью и лишением свободы на 10 лет.

«Снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, что *** (изнасилуют. — Прим. ред.) так, что мама родная не узнает», — рассказала она.

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В мире , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , МВД
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