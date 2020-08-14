Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии 

Работники белорусского предприятия «Гродно Азот» 14 августа вышли на забастовку. Запись, на которой запечатлена масштабная акция сотрудников госкомпании, опубликовал YouTube-канал «TUT.BY. Политика» . Бастующие требуют отпустить задержанных во время протестных акций сограждан, а также проведения новых президентских выборов.

Напомним, ситуация в Белоруссии накалилась в ночь на 9 августа: люди вышли на улицу после закрытия избирательных участков. По всей стране на протяжении нескольких последних дней проходят массовые акции протеста.