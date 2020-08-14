Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Президент Литвы заявил о нелегитимности Александра Лукашенко 

Газета.Ru 2 часа назад
Литва не признает Лукашенко президентом Белоруссии
Фото: Газета.Ru
Президент Литвы Гитанас Науседа не признает Александра Лукашенко легитимным лидером Белоруссии. Он подчеркнул, что в республике не было свободных демократических выборов. По его словам, против Минска могут ввести санкции из-за сложившейся после голосования ситуации. Столкновения активистов с силовиками продолжаются в стране до сих пор.
Президент Литвы Гитанас Науседа отказался признавать Александра Лукашенко легитимным лидером Белоруссии.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным [главой государства], поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов», — сказал глава литовского государства в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также предупредил, что против Минска могут ввести санкции, если сложившуюся в стране после президентских выборов кризисную ситуацию не удастся разрешить мирным путем.
Науседа считает, что Россия заинтересована в том, чтобы у нее было государство-сателлит.

«Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — подчеркнул литовский лидер.

Накануне президенты Прибалтийских стран и Польши выпустили совместное обращение, в котором отметили, что «изоляция — это не путь к процветанию и развитию».

«Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», — указали в документе.

Главы четырех стран призвали белорусские власти созвать национальный «круглый стол» примирения, в котором будут участвовать представители гражданского общества. Они также потребовали от Минска немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.
Как сообщал ранее Науседа, Латвия, Литва и Польша уже разработали план помощи Белоруссии по выходу из политического кризиса.
Он отметил, что в плане деэскалации содержатся три пункта, но какие именно — президент не уточнил.
По его словам, страны выразили готовность быть посредниками между противоборствующими сторонами.

«Литва готова посредничать в этом процессе — к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции», — подчеркнул он.

Литовский президент уже обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем идею направить в Минск спецпредставителя Евросоюза, чтобы провести переговоры с белорусскими властями. Науседа также указал на необходимость созвать чрезвычайный саммит ЕС.
Кроме того, в своем Twitter он обозначил три требования к властям Минска, назвав их «мои предложения». Предполагается, что общий план трех стран был построен на их основе. От властей Белоруссии требуется, в первую очередь, срочно прекратить применять силу против протестующих. Во-вторых, они должны отпустить всех задержанных, и в-третьих, создать Национальный совет по диалогу с обществом.
Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа — в день выборов президента страны. Первые волнения начались сразу после закрытия избирательных участков. Вскоре демонстрации переросли в столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов. Силовики применяют против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.
Это вызвало обеспокоенность правозащитной организации Human Rights Watch, представители которой призвали спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать факты насилия в ходе протестов.

«Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации.

Протестующие выражают свое недовольство результатами выборов, которые огласил ЦИК Белоруссии. По его данным, действующий глава государства получил около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская примерно 10%. Но в штабе Тихановской убеждены, что в действительности это она получила 70-80% голосов.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Газета.Ru: последние новости
Конгресс США тайно блокировал продажу вооружения Турции Конгресс США тайно блокировал продажу вооружения Турции Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам ОМОН и внутренние войска ушли с улиц Минска ОМОН и внутренние войска ушли с улиц Минска
Комментарии 2
В мире , Политика , СНГ , Статьи , Светлана Тихановская , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , Human Rights Watch , ЕС , ООН , Европейский совет , Еврокомиссия , МВД , Центризбирком России , Sky News , Литва , Минск , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение