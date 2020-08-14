Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он живой и не покидал пределы страны, вопреки провокационным сообщениям в СМИ, сообщает агентство БелТа. Глава государства высказался на совещании по работе строительной отрасли.

«Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей», — заявил Лукашенко.

На встрече с представителями строительной отрасли президент также затронул тему забастовок на белорусских заводах, работники которых таким образом выражают протест против насилия со стороны силовиков.

Лукашенко отметил, что стачки и «раскачивания трудовых коллективов» могут негативно сказаться на последующей работе предприятий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что Алексанлдр Лукашенко мог покинуть пределы страны и скрыться в Турции. Также сообщалось, что глава государства эвакуировал своих детей и внуков. Заявление журналистов было основано на данных сайт PlaneFinder, с помощью которого сотрудники СМИ отследили перемещение президентского самолета.