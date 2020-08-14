Зеленский отказался ехать в Белоруссию

"Я думаю, что пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты. Сейчас главная задача — с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", — сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".