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Белоруссия в огне. Главное

В МИД Украины заявили, что Зеленский не поедет в Белоруссию до стабилизации ситуации 

ТАСС и ещё 2 29 минут назад
Зеленский отказался ехать в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в стране. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить республику в октябре.

"Я думаю, что пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты. Сейчас главная задача — с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", — сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

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В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД
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