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Белоруссия в огне. Главное

Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Фото: РИА Новости
Солист Большого театра Белоруссии, оперный певец Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи.

"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Музыкант назвал политика правителем, создавшим несовместимые с гуманизмом условия жизни для своего народа, и заявил, что власти жестоко подавляют волеизъявление народа.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08 процента голосов. Для разгона протестующих силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Владимир Спиваков , Илья Сильчуков , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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