Певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

Солист Большого театра Белоруссии, оперный певец Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи.
"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал он на своей странице в фейсбуке.
Ранее дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Музыкант назвал политика правителем, создавшим несовместимые с гуманизмом условия жизни для своего народа, и заявил, что власти жестоко подавляют волеизъявление народа.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08 процента голосов. Для разгона протестующих силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.