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Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение 

ТАСС и ещё 16 39 минут назад
Еще одна страна возобновляет авиасообщение с РФ
Фото: ТАСС
Россия и Швейцария с субботы возобновляют авиасообщение, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент рейсы между странами будет выполнять только "Аэрофлот". Первый рейс из Москвы в Женеву вылетит в субботу в 13:50. Всего запланировано выполнение одного рейса в неделю.
Швейцарская авиакомпания Swiss также планирует возобновить полеты в Москву, но точную дату перевозчик пока не называет. "Какую-либо дату возобновления, однако, пока подтвердить невозможно, поскольку ее должны одобрить власти", — пояснил официальный представитель компании.
С 5 августа власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. С 8 августа Швейцария отменила требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из РФ пассажиров. Однако, как ранее сообщали ТАСС в посольстве Швейцарии в Москве, страну сейчас смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд пока закрыт. Кроме того, в начале августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился снять ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии.
Что касается возвращения в Москву, то на данный момент действуют некоторые ограничения: все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны заполнять специальную анкету на портале госуслуг. Кроме того, в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на коронавирус и разместить результат на портале госуслуг.
Россия постепенно начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. На данный момент возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
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Комментарии 1
В мире , Другое , Общество , Политика , Михаил Мишустин , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Москва , Швейцария
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