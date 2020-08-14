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Белоруссия в огне. Главное

Цепкало призвал белорусов продолжать протесты 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Цепкало призвал белорусов продолжать протесты
Фото: valerytsepkalo/facebook.com
Бывший претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал соотечественников продолжать общенациональную забастовку.
В Telegram-канале созданного им «Фронта национального спасения» он попросил белорусов выходить на массовые мирные акции протеста и при этом избегать провокаций.
Цепкало также обозначил основные требования к властям республики: освобождение всех политических и экономических заключённых, признание Светланы Тихановской законно избранным и легитимным президентом Белоруссии, а также назначение временного правительства и проведение новых выборов.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны его итогами, согласно которым победу вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Силовики разгоняют манифестантов, применяя слезоточивый газ, водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны свыше шести тысяч протестующих.
Ранее NEWS.ru писал, что «Фронт национального спасения» Цепкало начал сбор материалов, подтверждающих совершение Лукашенко уголовных преступлений в отношении граждан Белоруссии. Цепкало отметил, что имеется договорённость с зарубежными юристами по подготовке документов для предъявления президенту обвинений в Международном суде в Гааге и призвал белорусских юристов подключиться к этому процессу.
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Комментарии 6
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко
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