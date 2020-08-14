Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Чехии выступили за новые выборы в Белоруссии
Фото: Reuters
Президентские выборы должны вновь быть проведены в Белоруссии. С таким призывом выступил в четверг в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Белорусы нуждаются в быстрой помощи от нас. [Президентские] выборы в Белоруссии должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей", — отметил он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
ТАСС: последние новости
В мире за сутки выявили более 276 тыс. заразившихся коронавирусом В мире за сутки выявили более 276 тыс. заразившихся коронавирусом Члены белорусской диаспоры устроили бессрочную голодовку у представительства ЕС в Варшаве Члены белорусской диаспоры устроили бессрочную голодовку у представительства ЕС в Варшаве Дуда призвал членов Совета ООН по правам человека отреагировать на ситуацию в Белоруссии Дуда призвал членов Совета ООН по правам человека отреагировать на ситуацию в Белоруссии
Комментарии 4
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Бабиш , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минске начались стычки протестующих с милицией
В Минске начались стычки протестующих с милицией
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США
В мире выявили 216 тыс. заразившихся коронавирусом
В мире выявили 216 тыс. заразившихся коронавирусом
Видео
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение