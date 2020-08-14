В Минске с утра возобновились акции протеста 

Демонстрации проходят пятый день подряд.
На проспекте Дзержинского вышли сотрудники Научно-практического центра «Кардиология» и 4-й городской больницы.
На Партизанском проспекте акцию против насилия провели врачи 5-й городской больницы.
Работники Минского электротехнического завода провели встречу с руководством и устроили демонстрацию на территории предприятия, они скандировали «Уходи!»
Протестные акции проходят в соседней республике с вечера воскресенья, после завершения президентских выборов. Основные требования к властям — прекратить насилие, освободить всех политзаключённых и пересчитать голоса или провести новые выборы.