Как журналист, должен добавить, что в течение как минимум нескольких месяцев в этой сфере наблюдается значительное оживление не только в редакциях, постоянно работающих на восточном направлении. Такие СМИ, как польская версия Nesweek (которая является одним из органов лагеря Сороса) открыто набирали «добровольцев» для поездки в Белоруссию. При этом не для того, чтобы освещать выборы, но, как было заявлено, для участия в свержении президента Лукашенко сразу после голосования. Речь идёт о тех же людях, которые ранее принимали участие в событиях Евромайдана в Киеве в 2014 году, а затем служили в т.н. «добровольческих батальонах» во время атаки Киева против Донбасса. Это не люди, которые раздают листовки и оказывают «духовную поддержку», а те, кто стреляют демонстрантам в спину, организуют «невинные жертвы кровавого режима» и подобные провокации, проверенные на Украине. Кроме них, пытались сагитировать на поездку в Белоруссию и «мясо» — наивных авантюристов, молодых людей, связанных как с оппозиционной «Гражданской платформой» (ГП), так и с «Правом и Справедливостью» (ПиС), уготовив им роль «бедной польской молодежи, жестоко захваченной и избитой ОМОНом». Так что весь театр, с которым нам пришлось иметь дело в последние дни, был спланирован заранее.