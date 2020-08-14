Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
В социальных сетях набрали популярность видеоролики с самым юным скейтбордистом в мире — двухлетним Броди из Калифорнии. Ребенок говорит с трудом, зато вовсю катается на доске в скейт-парке. Свою доску он называет "Swoosh" или "Вжух", если по-русски. Броди стал официально самым молодым спонсируемым скейтбордистом. На доску мальчик встал в возрасте 1 года, повторяя за своим отцом. Это действительно выдающееся достижение, ведь далеко не все дети в таком возрасте умеют даже ходить. Пользователи окрестили Броди "Крошечным ястребом". По-английски — Tiny Hawk. Это игра слов. Такое прозвище созвучно с именем легендарного скейтбордиста — Tony Hawk.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
01:00
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение