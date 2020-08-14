Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео 

В социальных сетях набрали популярность видеоролики с самым юным скейтбордистом в мире — двухлетним Броди из Калифорнии. Ребенок говорит с трудом, зато вовсю катается на доске в скейт-парке. Свою доску он называет "Swoosh" или "Вжух", если по-русски. Броди стал официально самым молодым спонсируемым скейтбордистом. На доску мальчик встал в возрасте 1 года, повторяя за своим отцом. Это действительно выдающееся достижение, ведь далеко не все дети в таком возрасте умеют даже ходить. Пользователи окрестили Броди "Крошечным ястребом". По-английски — Tiny Hawk. Это игра слов. Такое прозвище созвучно с именем легендарного скейтбордиста — Tony Hawk.