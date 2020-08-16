Рекордная смертность: COVID-19 продолжает поражать людей

"За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека", — говорится в сообщении.