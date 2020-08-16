Рекордная смертность: COVID-19 продолжает поражать людей

Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки выявила рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".
"За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека", — говорится в сообщении.
Ранее, 15 августа, Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.