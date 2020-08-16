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В мире зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 с апреля 

Газета.Ru и ещё 11 17 минут назад
Рекордная смертность: COVID-19 продолжает поражать людей
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки выявила рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

"За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 294 237 новых случаев заражения и 9985 летальных исходов. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда скончались 12 453 человека", — говорится в сообщении.

Ранее, 15 августа, Минздрав Италии зафиксировал рекордное с мая число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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В мире , Общество , Происшествия , Минздрав РФ , ВОЗ
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