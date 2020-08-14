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Белоруссия в огне. Главное

Российский олигарх призвал создать Комитет по спасению Белоруссии 

News.ru и ещё 1 18 минут назад
Российский олигарх обратился к Лукашенко
Фото: globallookpress.com
Владелец и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин предлагает создать Комитет спасения Белоруссии. Бизнесмен уже обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой начать переговоры с противниками.
Обращение Мазепина распространила пресс-служба «Уралхима». В нём миллиардер просит Лукашенко признать «очевидные факты» протестной напряжённости в обществе и, не теряя времени, сесть за стол переговоров. Результатом этих переговоров должен быть выход из политической нестабильности, пишет РБК..
Мазепин обращает внимание, что переговоры — единственная возможность урегулировать ситуацию в стране, она не должна быть упущена. И для того, чтобы спасти республику, должны объединиться политики, бизнесмены, представители интеллигенции. Только Комитет национального спасения сможет разговаривать с властью от имени жителей на равных.
Миллиардер обратился и к российским властям, призвав их не оставаться в стороне от того, что происходит в Белоруссии.

Чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы, — говорится в обращении Мазепина.

Протесты в стране начались после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. Люди недовольны тем, что по официальным результатам главой республики снова стал Александр Лукашенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые задержанные на протестах в Минске покидают изолятор временного содержания на улице Окрестина. Они выходят за стены ИВС небольшими группами.
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Комментарии
В мире , Общество , СНГ , Белоруссия в огне , Дмитрий Мазепин , Александр Лукашенко , Уралхим
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