Российский олигарх обратился к Лукашенко

Обращение Мазепина распространила пресс-служба «Уралхима». В нём миллиардер просит Лукашенко признать «очевидные факты» протестной напряжённости в обществе и, не теряя времени, сесть за стол переговоров. Результатом этих переговоров должен быть выход из политической нестабильности, пишет РБК..

Мазепин обращает внимание, что переговоры — единственная возможность урегулировать ситуацию в стране, она не должна быть упущена. И для того, чтобы спасти республику, должны объединиться политики, бизнесмены, представители интеллигенции. Только Комитет национального спасения сможет разговаривать с властью от имени жителей на равных.

Миллиардер обратился и к российским властям, призвав их не оставаться в стороне от того, что происходит в Белоруссии.

Чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы, — говорится в обращении Мазепина.

Протесты в стране начались после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. Люди недовольны тем, что по официальным результатам главой республики снова стал Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые задержанные на протестах в Минске покидают изолятор временного содержания на улице Окрестина. Они выходят за стены ИВС небольшими группами.