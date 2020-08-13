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Палестина отзывает своего посла из ОАЭ 

ТАСС и ещё 3 59 минут назад
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ
Фото: РИА Новости
Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", — сказал министр, слова которого приводит информационное агентство WAFA.

​​В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ планируют в ближайшие недели провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.
В палестинском руководстве уже жестко отреагировали на этот шаг Абу-Даби, назвав его предательством и "разрушением арабской мирной инициативы". Как заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна, соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений при спонсорстве США "является предательством [исламской святыни] Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела". Он также предостерег другие арабские государства от "подчинения давлению американской администрации и следования по стопам" ОАЭ.
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Комментарии 1
В мире , Махмуд Аббас , Дональд Трамп , Израиль , ОАЭ , Палестина , США
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