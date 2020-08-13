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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко обратится к нации 

Вероника Полынина 6 минут назад
Лукашенко обратится к нации
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к гражданам республики. Об этом сообщила радиостанция «Коммерсант FM» со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.
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Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов.
Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавлялись милицией, ОМОНом и внутренними войсками.
13 августа по всей Белоруссии прошли забастовки на крупнейших предприятиях: заводах «БелАЗ», МАЗ, Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе, «Гродно-Азоте» и др. Рабочие требуют прекратить насилие силовиков по отношению к мирным протестующим и пересчитать голоса на выборах.
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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